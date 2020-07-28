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Исчезновение Ан-2 в Бурятии

Спасатели из Бурятии отправились в Иркутскую область на поиски пропавшего Ан-2

В районе села Тибельти обнаружили срезанные верхушки деревьев, их мог повредить пропавший самолет

УЛАН-УДЭ, 28 июля. /ТАСС/. Группа поисково-спасательной службы Республики Бурятия отправилась в район села Тибельти в Иркутской области на поиски самолета Ан-2, пропавшего 19 июля. Об этом сообщил во вторник журналистам заместитель председателя республиканского правительства по вопросам безопасности Петр Мордовский.

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"Севернее села Тибельти Иркутской области обнаружены срезанные верхушки кедровых насаждений. Возможно, их срезало бортом. Нами направлена группа второго поисково-спасательного отряда республиканской поисково-спасательной службы в количестве трех человек, на одной единице техники они выдвинулись туда, сейчас проведут обследование территории", - сказал Мордовский.

По его словам, власти Бурятии также попросили военных выделить беспилотник для поисков самолета. "Буквально позавчера глава республики [Алексей Цыденов] проговорил, затем я с командованием 36-й армии, с Восточный военным округом о выделении мощного беспилотника. И сейчас на рассмотрении находится вопрос. Я думаю, в самое ближайшее время беспилотник вооруженных сил приступит к поисковым мероприятиям", - сказал зампред.

Ранее на поиски самолета в Тункинскую долину Бурятии отправились две наземные группы добровольцев. Одна группа состоит из проводников, очевидцев падения самолета и близких одного из пилотов, другая - из охотников Тункинского района Бурятии.

Теги
РоссияИркутская областьБурятияИсчезновение Ан-2 в Бурятии
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