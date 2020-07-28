Спасатели из Бурятии отправились в Иркутскую область на поиски пропавшего Ан-2

УЛАН-УДЭ, 28 июля. /ТАСС/. Группа поисково-спасательной службы Республики Бурятия отправилась в район села Тибельти в Иркутской области на поиски самолета Ан-2, пропавшего 19 июля. Об этом сообщил во вторник журналистам заместитель председателя республиканского правительства по вопросам безопасности Петр Мордовский.

"Севернее села Тибельти Иркутской области обнаружены срезанные верхушки кедровых насаждений. Возможно, их срезало бортом. Нами направлена группа второго поисково-спасательного отряда республиканской поисково-спасательной службы в количестве трех человек, на одной единице техники они выдвинулись туда, сейчас проведут обследование территории", - сказал Мордовский.

По его словам, власти Бурятии также попросили военных выделить беспилотник для поисков самолета. "Буквально позавчера глава республики [Алексей Цыденов] проговорил, затем я с командованием 36-й армии, с Восточный военным округом о выделении мощного беспилотника. И сейчас на рассмотрении находится вопрос. Я думаю, в самое ближайшее время беспилотник вооруженных сил приступит к поисковым мероприятиям", - сказал зампред.

Ранее на поиски самолета в Тункинскую долину Бурятии отправились две наземные группы добровольцев. Одна группа состоит из проводников, очевидцев падения самолета и близких одного из пилотов, другая - из охотников Тункинского района Бурятии.