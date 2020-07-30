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ДТП с участием Михаила Ефремова
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Прокурор просит продлить срок домашнего ареста Ефремову

Адвокат актера Эльман Пашаев высказался против данной меры пресечения, он попросил разрешить прогулки

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Прокурор в ходе предварительного слушания попросил суд сохранить актеру Михаилу Ефремову, обвиняемому в совершении ДТП со смертельным исходом, меру пресечения в виде домашнего ареста. Об этом ТАСС сообщил источник.

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"В ходе предварительного слушания прокурор попросил продлить срок домашнего ареста Ефремова", - сказал собеседник агентства.

Адвокат актера Эльман Пашаев высказался против данной меры пресечения. Он также попросил суд разрешить Ефремову прогулки продолжительностью два часа в день. 

По данным источника, также в суд поступило ходатайство от гражданской жены Сергея Захарова с просьбой признать ее потерпевшей. Оно было отложено, так как она не присутствует на заседании. 

Заседание проходит в закрытом режиме. На предварительном слушании суд, как правило, рассматривает ходатайства сторон, назначает дату рассмотрения дела по существу и продлевает меру пресечения. Срок домашнего ареста Ефремова истекает 9 августа.

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РоссияДТП с участием Михаила ЕфремоваЕфремов, Михаил Олегович
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