Прокурор просит продлить срок домашнего ареста Ефремову

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Прокурор в ходе предварительного слушания попросил суд сохранить актеру Михаилу Ефремову, обвиняемому в совершении ДТП со смертельным исходом, меру пресечения в виде домашнего ареста. Об этом ТАСС сообщил источник.

"В ходе предварительного слушания прокурор попросил продлить срок домашнего ареста Ефремова", - сказал собеседник агентства.

Адвокат актера Эльман Пашаев высказался против данной меры пресечения. Он также попросил суд разрешить Ефремову прогулки продолжительностью два часа в день.

По данным источника, также в суд поступило ходатайство от гражданской жены Сергея Захарова с просьбой признать ее потерпевшей. Оно было отложено, так как она не присутствует на заседании.

Заседание проходит в закрытом режиме. На предварительном слушании суд, как правило, рассматривает ходатайства сторон, назначает дату рассмотрения дела по существу и продлевает меру пресечения. Срок домашнего ареста Ефремова истекает 9 августа.