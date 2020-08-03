Братьев Кокориных и Мамаева не будет в Мосгорсуде на рассмотрении жалобы на приговор

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин не прибыли в Мосгорсуд на рассмотрение апелляции на их приговор. Об этом ТАСС сообщила адвокат Кокорина Татьяна Стукалова.

"Сегодня не будет ни Мамаева, ни братьев Кокориных. Судья Александр Мариненко разрешил им не присутствовать в заседании и поехать на сборы. Сегодня ожидается последнее слово от Александра Протасовицкого, а затем суд уйдет на решение", - сказала она.

После заседания в прошлую пятницу Александр Кокорин заявил, что надеется на "справедливое решение" и снятие с него судимости.