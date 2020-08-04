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Взрыв в порту Бейрута

Взрыв в Бейруте был слышен в Никосии, отдаленной от столицы Ливана более чем на 240 км

Президент Кипра Никос Анастасиадис выразил соболезнования всем семьям погибших

НИКОСИЯ, 4 августа. /ТАСС/. Отголоски взрыва в порту Бейрута были слышны даже в столице Кипра Никосии, которую от ливанской столицы отделяет расстояние в 241 км. Об этом сообщает во вторник газета Cyprus Mail.

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По информации издания, отзвуки взрыва слышали и киприоты, проживающие в деревнях на склонах Троодосских гор на западе Кипра.

В свою очередь, Кипрское информационное агентство сообщило со ссылкой на сотрудника посольства Республики Кипр в Бейруте, что от взрыва пострадали как здание диппредставительства, так и резиденция кипрского посла в ливанской столице.

Президент Кипра Никос Анастасиадис уже выразил в Twitter соболезнования всем семьям погибших при взрыве в Ливане, сообщив также, что киприоты "молятся за скорейшее выздоровление раненых". "Мы готовы оказать любую помощь, которую сочтут необходимой", - написал глава островной республики.

Теги
КипрЛиванАнастасиадис, НикосВзрыв в порту Бейрута
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