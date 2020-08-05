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Взрыв в порту Бейрута

Чехия направит в Бейрут 37 спасателей

Среди них - пять кинологов. В целом группа специализируется на поисках людей в завалах зданий

ПРАГА, 5 августа. /ТАСС/. Чешская Республика направит в Бейрут группу спасателей, специализирующихся на поисках людей в завалах зданий. Об этом сообщил в среду в социальных сетях первый вице-премьер и министр внутренних дел страны Ян Гамачек.

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"Отряд, состоящий из 37 спасателей, включая пятерых спасателей-кинологов, готов отправиться на помощь Бейруту", - отметил он.

Ливанская сторона приняла предложение о помощи. Отряд чешских спасателей вылетит в Бейрут самое позднее в 16:00 по центральноевропейскому времени (17:00 мск).

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш назвал огромной трагедией взрыв, который привел к многочисленным жертвам. "Мы готовы всячески помочь", - заявил политик.

По последним данным, в результате взрыва погибли более 100 человек, около 4 тыс. пострадали.

Теги
ЛиванЧехияБабиш, АндрейВзрыв в порту Бейрута
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