Экс-капитан Rhosus заявил, что судно должно было забрать в Бейруте дорожные машины

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Судно Rhosus, следовавшее из Грузии в Мозамбик, должно было погрузить в порту Бейрута тяжелые дорожные машины, однако отказалось от попутного груза из-за опасений, что он может повредить балкер. Об этом в четверг сообщил ТАСС бывший капитан судна Борис Прокошев

"Должны были погрузить дорожные машины на крышки трюмов, но они оказались очень тяжелыми, крышки трюмов могли поломаться. Поэтому мы отказались его грузить", - сказал он.

Ранее Прокошев подтвердил ТАСС, что на борту Rhosus была аммиачная селитра, которая, возможно, взорвалась 4 августа в порту Бейрута.

Бывший капитан пояснил, что принял судно с аммиачной селитрой, направлявшееся из Батуми (Грузия) в Бейра (Мозамбик), в турецком порту Тузла. Из Грузии балкер вел другой капитан - Вячеслав Абакумов, он же принимал груз. "Принимал другой капитан, а [когда] я уже пришел, судно с грузом было", - сказал Прокошев.

Как следует из коносамента на груз Rhosus, копия которого есть в распоряжении ТАСС, отправителем была компания "Рустави Азот". При этом в качестве получателя указан международный банк Мозамбика. Кроме того, в документе есть раздел "Уведомить", в котором значится адрес мозамбикского предприятия под названием Fabrica de Explosivos (Завод взрывчатых веществ) с адресом в Матола (Мозамбик). Согласно документу, товар должен был прибыть в порт Бейра. Коносамент датирован осенью 2013 года и подписан капитаном Абакумовым.

"Мне коносамент дали [с указанием]: прийти в порт Бейра. Придет грузополучатель, предъявит такой же коносамент, и я ему выдам. Вот такой порядок", - сказал Прокошев, отвечая на вопрос, знал ли он, кому предназначался груз.

Задержание в порту Севильи

Прокошев рассказал ТАСС, что судно Rhosus задерживали в 2013 году в порту Севильи из-за долгов перед портом, как и позже в Бейруте.

Ранее стало известно, что Rhosus было задержано в порту Севильи в июле 2013 года и отпущено через некоторое время. Позже судно выполняло рейс с аммиачной селитрой из Батуми (Грузия) в Бейра (Мозамбик), Прокошев сменил капитана и принял балкер в турецком порту Тузла. Далее судно направилось в Бейрут, чтобы забрать попутный груз, но было задержано в порту столицы Ливана из-за долгов по портовым сборам.

"Мне ничего не сказал (капитан, совершавший предыдущий рейс - прим. ТАСС). <…> Я его спросил, как дела, как работа, он отметил: все нормально, все отлично. А когда он уже уехал, я начал смотреть по компьютеру переписку, что там происходило. И вдруг выясняю, что у них забастовка была (во время нахождения в Испании - прим. ТАСС), что не платили деньги, зарплату в течение четырех месяцев, что они жаловались в ITF (Международная федерация транспортных рабочих - прим. ТАСС) по этому поводу", - сказал Прокошев.

По словам бывшего капитана, зарплату моряки получили тогда только после вмешательства профсоюза. "Деньги им выплатили перед нашим приходом, перед сменой. ITF заставил", - подчеркнул он, подтвердив, что ситуация в Испании была аналогичной той, что сложилась уже позже в Бейруте.

По словам Прокошева, смена экипажа произошла в Турции, где новый капитан получил уже загруженное аммиачной селитрой судно. Он подчеркнул, что если бы знал о проблемах, которые были с судовладельцем, которым капитан считает Игоря Гречушкина, то не отправился бы в рейс. "[Абакумов] ничего же не сказал (о ситуации с долгами перед экипажем - прим. ТАСС). Я бы из Турции никуда дальше не пошел. Но он (судовладелец - прим. ТАСС) меня потом просто бросил и все", - сказал бывший капитан, подчеркнув, что не смог в дальнейшем связаться с владельцем судна.

Прокошев также отметил, что в момент, когда он принимал судно, на нем находились два капитана, что показалось ему странным. По словам собеседника агентства, это довольно распространенная практика, когда судном управляет не тот человек, который числится в документах как капитан. При этом капитан, который занимает эту должность по документам, также присутствует на судне и несет юридическую ответственность. "Я второго капитана спрашивал, а он говорит: вообще ничего не знаю, я документы отдал этому капитану, и он по моим документам ходит. Меня только предъявляют, что это вот я капитан", - сказал он ТАСС.

Как сообщал ранее Российский профессиональный союз моряков, в 2013 году балкер под флагом Молдавии, перевозивший опасный груз, сделал внеплановый заход в Бейрут, где был задержан из-за технических нарушений эксплуатации. По данным профсоюза, изначально местные портовые власти не давали разрешение на выгрузку опасного груза. Одновременно российско-украинский экипаж обратился в Международную федерацию транспортников и рассказал, что работодатель - кипрская компания Teto Shipping - с самого начала контрактов не выплачивала морякам зарплату.