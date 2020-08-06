Адвокат прокомментировал отказ Ефремова узнать себя на видео

Об этом ТАСС заявил адвокат потерпевших Александр Добровинский.

"Процессуально это ни на что не повлияет. Истину по делу судья установит. Если он отказывается узнать себя, за него это сделают другие", - сказал адвокат. В ближайшие дни он также обещал показать видео, однозначно подтверждающее вину Ефремова. "Также в следующий вторник я хочу заявить гражданский иск к Ефремову", - отметил Добровинский.