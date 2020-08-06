{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
ДТП с участием Михаила Ефремова

Адвокат прокомментировал отказ Ефремова узнать себя на видео

Если актер отказывается узнать себя, "за него это сделают другие", отметил защитник потерпевших Александр Добровинский

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Отказ артиста Михаила Ефремова узнать себя на видеозаписях с места ДТП никак не повлияет на установления истины по делу.

На эту тему
ДТП с участием Михаила Ефремова. Главное

Об этом ТАСС заявил адвокат потерпевших Александр Добровинский.

"Процессуально это ни на что не повлияет. Истину по делу судья установит. Если он отказывается узнать себя, за него это сделают другие", - сказал адвокат. В ближайшие дни он также обещал показать видео, однозначно подтверждающее вину Ефремова. "Также в следующий вторник я хочу заявить гражданский иск к Ефремову", - отметил Добровинский.

Теги
РоссияДТП с участием Михаила ЕфремоваЕфремов, Михаил Олегович
Срок задержания бывшего проректора МГУ Гришина продлили до 72 часов
Он подозревается в преднамеренном банкротстве
Читать полностью