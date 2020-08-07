Пожар на крыше здания ГИБДД на западе Москвы ликвидирован

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Пожар на крыше трехэтажного здания на Кременчугской улице в Москве ликвидирован. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС России.

"Принятыми мерами в 12:22 пожар был локализован, а в 12:35 ликвидирован. Сведений о пострадавших не поступало", - сказали в главке.

Ранее сообщалось о возгорании на крыше здания по адресу: Кременчугская улица, дом 21, на площади 10 кв. м. По данным открытых источников, по этому адресу находится здание 1-го батальона 2-го спецполка ДПС ГИБДД столичного ГУ МВД России.

Как сообщил ТАСС источник в экстренных службах, на крыше здания загорелся кондиционер.