Погибших среди прихожан РПЦ в Бейруте нет

БЕЙРУТ, 7 августа. /Корр. ТАСС Дмитрий Зеленин/. Трагедия в морском порту Бейрута, где 4 августа произошел мощный взрыв, стала серьезным испытанием для русской церковной общины в ливанской столице. Об этом рассказал в пятницу корреспонденту ТАСС настоятель подворья Московского патриархата архимандрит Филипп (Васильцев).

"В первые дни было неясно, есть ли погибшие и раненые среди наших прихожан, но сейчас я могу точно сказать, что никто из них не погиб и не получил тяжелых ранений", - отметил отец Филипп. По его словам, среди членов прихода есть люди, лишившиеся крова, у других прихожан повреждены дома.

"Это происшествие консолидировало общину, мы восприняли случившееся как общую беду", - сказал архимандрит. Он сообщил, что дома многих прихожан находятся в Ашрафии - христианской части Бейрута, которая наиболее пострадала от взрыва. "Этот район расположен близко к эпицентру взрыва, что грозило неминуемой смертью, но Господь проявил свою милость и сохранил их жизни", - подчеркнул отец Филипп.

В пятницу в храме Благовещения Пресвятой Богородицы в Джель-эд-Дибе настоятель подворья и прихожане отслужили благодарственный молебен об их избавлении от смертельной опасности. Кроме того, активом церковной общины организован сбор средств нуждающимся и потерявшим кров прихожанам подворья.

"Наши возможности очень ограничены, невелики, тем не менее наш долг - помочь в беде и сложных обстоятельствах нашим братьям и сестрам", - отметил архимандрит Филипп.

Делегация подворья Русской православной церкви (РПЦ) во главе с настоятелем посетила для выражения соболезнований Бейрутскую митрополию, а также церковь и госпиталь святого великомученика Георгия в Ашрафии.