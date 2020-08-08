Казахстан направил в Ливан военных медиков для помощи пострадавшим от взрыва

НУР-СУЛТАН, 8 августа. /ТАСС/. Казахстанские военные медики направились в ливанскую столицу для помощи пострадавшим в результате взрыва, сообщила в субботу пресс-служба Министерства обороны Казахстана.

Накануне президент страны Касым-Жомарт Токаев поручил министру обороны Нурлану Ермекбаеву проработать вопрос отправки военных медиков в Ливан.

"Утром 8 августа самолет военно-транспортной авиации Сил воздушной обороны Вооруженных сил Казахстана отправился по маршруту Актау - Бейрут для оказания медицинской помощи пострадавшим в результате взрыва в порту Бейрута", - говорится в сообщении Минобороны.

В пресс-службе отметили, что с учетом ситуации с коронавирусом в Казахстане в состав группы не вошли врачи-инфекционисты и терапевты. В Ливан направлены высококвалифицированные хирурги, травматологи, нейрохирурги, анестезиологи-реаниматологи, а также средний медицинский персонал хирургического профиля. Большинство из них владеет английским языком.

Мощный взрыв на складе в порту Бейрута произошел 4 августа. Взрывной волной были уничтожены и повреждены десятки домов, более 300 тысяч человек остались без крова. Погибли по меньшей мере 154 человека, пострадали около 5 тысяч, десятки числятся пропавшими без вести. По данным МВД Ливана, причиной трагедии стало произошедшее во время сварочных работ возгорание свыше 2,7 тыс. тонн аммиачной селитры, конфискованной таможенными службами шесть лет назад.