Не менее 43 сирийцев погибли во время взрыва в порту Бейрута

БЕЙРУТ, 8 августа. /ТАСС/. Жертвами мощного взрыва в морском порту Бейрута во вторник стали 43 сирийских гражданина. Об этом говорится в заявления посольства Сирии в Ливане, распространенном в субботу агентством SANA .

"Сирийские дипломаты установили, что на данный момент не менее 43 граждан погибли во время взрыва 4 августа в ливанской столице, - указывается в документе. - Посольство окажет содействие в передаче тел погибших родственникам, часть граждан будет похоронена в Ливане".

Как отмечается в заявлении дипмиссии, данные о жертвах не являются окончательными. На территории Ливана находится с 2011 года свыше 1,5 млн. сирийских беженцев.

Президент Сирии Башар Асад направил 5 августа телеграмму соболезнования своему ливанскому коллеге Мишелю Ауну. В ней подчеркивалось, что сирийцы восприняли с болью сообщение об этом происшествии, повлекшем за собой гибель и ранения мирных граждан.

"Мы подтверждаем, что стоим на стороне братского Ливана и выражаем солидарность с его стойким народом, который, как мы уверены, сумеет пережить эту трагедию и восстановит в кратчайшие сроки все поврежденные объекты", - заявил Асад.

Мощный взрыв на складе в порту Бейрута произошел 4 августа. Взрывной волной были уничтожены и повреждены сотни зданий, более 300 тысяч человек остались без крова. Погибли по меньшей мере 154 человека, пострадали около 5 тысяч, десятки числятся пропавшими без вести. По данным МВД Ливана, причиной трагедии стало произошедшее во время сварочных работ возгорание свыше 2,7 тыс. тонн аммиачной селитры, конфискованной таможенными службами шесть лет назад.