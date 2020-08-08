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Взрыв в порту Бейрута

Не менее 43 сирийцев погибли во время взрыва в порту Бейрута

Посольство Ливана пообещало оказать содействие в передаче тел погибших родственникам, часть граждан будет похоронена в Ливане

БЕЙРУТ, 8 августа. /ТАСС/. Жертвами мощного взрыва в морском порту Бейрута во вторник стали 43 сирийских гражданина. Об этом говорится в заявления посольства Сирии в Ливане, распространенном в субботу агентством SANA.

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"Сирийские дипломаты установили, что на данный момент не менее 43 граждан погибли во время взрыва 4 августа в ливанской столице, - указывается в документе. - Посольство окажет содействие в передаче тел погибших родственникам, часть граждан будет похоронена в Ливане".

Как отмечается в заявлении дипмиссии, данные о жертвах не являются окончательными. На территории Ливана находится с 2011 года свыше 1,5 млн. сирийских беженцев.

Президент Сирии Башар Асад направил 5 августа телеграмму соболезнования своему ливанскому коллеге Мишелю Ауну. В ней подчеркивалось, что сирийцы восприняли с болью сообщение об этом происшествии, повлекшем за собой гибель и ранения мирных граждан.

"Мы подтверждаем, что стоим на стороне братского Ливана и выражаем солидарность с его стойким народом, который, как мы уверены, сумеет пережить эту трагедию и восстановит в кратчайшие сроки все поврежденные объекты", - заявил Асад.

Мощный взрыв на складе в порту Бейрута произошел 4 августа. Взрывной волной были уничтожены и повреждены сотни зданий, более 300 тысяч человек остались без крова. Погибли по меньшей мере 154 человека, пострадали около 5 тысяч, десятки числятся пропавшими без вести. По данным МВД Ливана, причиной трагедии стало произошедшее во время сварочных работ возгорание свыше 2,7 тыс. тонн аммиачной селитры, конфискованной таможенными службами шесть лет назад.

Теги
ЛиванСирияВзрыв в порту Бейрута
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