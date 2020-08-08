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Взрыв в порту Бейрута

В Лиге арабских государств готовы помочь в расследовании взрыва в порту Бейрута

Отвечая на вопрос о том, может ли быть причиной взрыва теракт или израильский удар, генеральный секретарь организации отметил, что на это существуют различные предположения

БЕЙРУТ, 8 августа. /ТАСС/. Арабские страны могут оказать содействие Ливану в проведении расследования взрыва в морском порту Бейрута. Об этом заявил в субботу на пресс-конференции генеральный секретарь Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмед Абу аль-Гейт после переговоров с президентом Ливана Мишелем Ауном.

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"У ЛАГ имеются все возможности, чтобы предоставить квалифицированную помощь для проведения прозрачного и конструктивного расследования этого трагического происшествия, - сказал он. - Мы считаем своим долгом оказать такое содействие, чтобы установить истину". Отвечая на вопрос о том, может ли быть причиной взрыва теракт или израильский удар, египетский дипломат подчеркнул, что на это существуют различные предположения. "Пока трудно что-либо утверждать, имеется множество версий, это подтвердил президент Мишель Аун", - отметил он.

Глава ЛАГ сообщил, что будет участвовать в воскресенье в Международной конференции по сбору средств для Ливана, которую предложил организовать президент Франции Эмманюэль Макрон. "Арабские государства испытывают глубокие чувства солидарности с Ливаном и окажут ему помощь в преодолении тяжелых последствий взрыва в морском порту", - отметил дипломат.

Свое участие в конференции ранее подтвердили президент США Дональд Трамп и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, которые переговорили по телефону с президентом Ливана. Возможно также участие в конференции генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша. Ранее Макрон, посетивший в четверг пострадавшие от взрыва районы Бейрута, сообщил о намерении организовать международную конференцию с целью мобилизовать финансовые ресурсы для оказания помощи Ливану.

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ЛиванВзрыв в порту Бейрута
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