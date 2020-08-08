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Взрыв в порту Бейрута

Германия выделила более €1,5 млн в качестве помощи Ливану

В МИД страны сообщили, что в направлении Ливана вылетел рейс Германского общества Красного Креста с 43 тоннами гуманитарной помощи

БЕРЛИН, 8 августа. /ТАСС/. Германия выделила более €1,5 млн в качестве немедленной гуманитарной помощи Ливану по линии Германского общества Красного Креста (DRK)в связи со взрывом в Бейруте. Об этом сообщила в Twitter в субботу пресс-служба МИД ФРГ.

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"Германия предоставляет более €1,5 млн в качестве немедленной помощи. В направлении Ливана вылетел рейс DRK с 43 тоннами гуманитарной помощи, в том числе с наборами для оказания первой помощи, покрывалами, инструментами, медикаментами и защитной одеждой для недопущения заболевания COVID-19", - говорится в сообщении.

Мощный взрыв на складе в порту Бейрута произошел 4 августа. Взрывной волной уничтожены и повреждены сотни домов, более 300 тыс. человек остались без крова. Погибли по меньшей мере 158 человек, пострадали около 6 тыс., десятки числятся пропавшими без вести. По данным МВД Ливана, причиной трагедии стало произошедшее во время сварочных работ возгорание свыше 2,7 тыс. тонн аммиачной селитры, конфискованной таможенными службами шесть лет назад.

 

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ЛиванГерманияВзрыв в порту Бейрута
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