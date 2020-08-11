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Взрыв в порту Бейрута

Канада окажет помощь Ливану в общей сложности на $22,5 млн

Премьер-министр страны Джастин Трюдо сообщил, что страна направит дополнительно более $18,7 млн, ранее Оттава уже выделила более $3,7 млн на эти цели

ОТТАВА, 11 августа. /ТАСС/. Канада направит дополнительно 25 млн канадских долларов (более $18,7 млн) на помощь Ливану для ликвидации последствий взрыва в Бейруте. Об этом в понедельник говорится в заявлении канадского премьер-министра Джастина Трюдо.

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"Вместе мы сможем помочь народу Ливана в его работе по восстановлению", - сказал он. Премьер напомнил, что ранее Оттава уже выделила 5 млн канадских долларов (более $3,7 млн) на эти цели. Таким образом, общий объем помощи Ливану со стороны Канады составит 30 млн канадских долларов ($22,5 млн).

Мощный взрыв на складе в порту Бейрута произошел 4 августа. Взрывной волной уничтожены и повреждены сотни домов, более 300 тыс. человек остались без крова. Погибли по меньшей мере 164 человек, пострадали около 6 тыс., десятки числятся пропавшими без вести. По данным МВД Ливана, причиной трагедии стало произошедшее во время сварочных работ возгорание свыше 2,7 тыс. тонн аммиачной селитры, конфискованной таможенными службами шесть лет назад.

Теги
КанадаЛиванТрюдо, ДжастинВзрыв в порту Бейрута
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