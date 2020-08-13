Суд продлил арест экс-замглавы Минобрнауки Лукашевич до 16 октября

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Тверской суд Москвы продлил до середины октября арест экс-замглавы Минобрнауки Марины Лукашевич по делу о крупном мошенничестве, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Удовлетворить ходатайство следствия и продлить срок содержания под стражей в отношении Лукашевич до 16 октября", - огласила решение судья.

Аналогичное ходатайство будет рассмотрено также в отношении бывшего начальника управления реализации программ в сфере науки и образования Россотрудничества Михаила Попова.

Защита просила изменить меру пресечения Лукашевич на домашний арест или залог и настаивала на незаконности ходатайства следствия. "Полагаю, что заседание по мере - это процесс доказывания, должны быть основания для продления, а все те доводы, которые следствие привело, голословны. За полтора месяца можно было бы собрать доказательства о необходимости продления, но их нет, ссылки лишь на тяжесть преступления недостаточно", - сказал адвокат.

По версии следствия, Лукашевич представляла в Министерство образования и науки РФ сфальсифицированный отчет, согласно которому она являлась руководителем проекта, а также утверждала отчеты о выполненных работах. Прием работ осуществлял Михаил Попов. Деньги за госконтракты перечисляли на расчетный счет ООО "ЦРН", после чего Лукашевич и Николай Попов (брат подозреваемого) перечисляли их для обналичивания на расчетные счета индивидуальных предпринимателей, с которыми были заключены договоры на оказание услуг. Индивидуальные предприниматели деньги обналичивали и передавали лично Николаю Попову для их последующего распределения между членами преступной группы.

Общий ущерб, причиненный действиями преступной группы, превысил 50 млн рублей.