В Белоруссии освободили пять граждан Польши

ТАСС, 14 августа. Пятеро польских граждан были освобождены в Белоруссии к вечеру четверга. Об этом в пятницу сообщил агентству PAP заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пшидач.

"Могу сообщить, что были освобождены пять человек, трое в минском районе, два человека в Гродно" - сказал он. В настоящее время все они "находятся под защитой нашего посольства", - добавил Пшидач.

Ранее была информация о четырех польских гражданах, задержанных белорусскими силовиками после президентских выборов 9 августа. Сообщалось об освобождении трех из них.

На состоявшихся в Белоруссии 9 августа президентских выборах, по предварительным данным Центризбиркома, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов. Светлана Тихановская, которую называют его основным конкурентом, заняла второе место, получив 10,09% голосов. После завершения голосования в центре Минска и в некоторых других городах начались массовые акции протеста, которые переросли в столкновения с сотрудниками правоохранительных органов. С воскресенья несогласные с результатами выборов люди по вечерам выходят на демонстрации. За это время, по данным МВД, были задержаны более 6 тыс. человек, пострадали десятки сотрудников милиции и демонстрантов.