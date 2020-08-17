Число погибших при пожаре на Ем-Еговском месторождении в ХМАО увеличилось до двух

"Один из пострадавших умер. Второй без динамики в крайне тяжелом состоянии", - сказал собеседник агентства.

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 17 августа. /ТАСС/. Один из трех пострадавших при возгорании на Ем-Еговском месторождении (входит в Красноленинскую группу месторождений) в Октябрьском районе Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) умер в Сургутской городской клинической больнице. Еще один пострадавший находится в крайне тяжелом состоянии, сообщил в понедельник ТАСС главврач больницы Михаил Курносиков.

12 августа днем на Ем-Еговском месторождении разлилась нефть с последующим возгоранием. В МЧС отмечали, что площадь пожара изначально составляла 150 кв. метров, позднее возгорание было ликвидировано на площади 600 кв. метров. По данным районной ЕДДС, три человека были госпитализированы с ожогами в Няганскую окружную больницу, двое из них - в реанимацию, еще один человек погиб. Также в ЕДДС сообщили, что предварительная причина возгорания - разгерметизация шланга в передвижной замерной установке.

Как сообщали ТАСС в департаменте здравоохранения Югры, двое из трех пострадавших были доставлены из Нягани в Сургутскую городскую клиническую больницу, где находились в крайне тяжелом состоянии. Еще один оставался на лечении в Нягани в состоянии средней степени тяжести.

По данным прокуратуры, которая организовала проверку, пожар произошел на нефтепроводе насосной станции. СУ СКР по ХМАО возбудило уголовное дело по ч. 1 и ч. 2 ст. 216 УК РФ ("Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ").