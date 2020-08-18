Полиция возбудила дело после ДТП с тремя погибшими в Ярославской области

ЯРОСЛАВЛЬ, 18 августа. /ТАСС/. Полиция возбудила уголовное дело в отношении женщины, совершившей ДТП в Ярославской области, в результате которого погибли три человека. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Ярославской области.

"В отношении водителя автомобиля Lada Kalina - женщины 1983 г. р., совершившей ДТП в Ярославском районе, в результате которого скончались три человека, следственной частью следственного управления УМВД России по Ярославской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ ("Нарушение лицом, управляющим автомобилем правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц")", - говорится в сообщении.

Ночью 16 августа два легковых автомобиля и грузовик столкнулись на 281-м км трассы Москва - Холмогоры в Ярославской области. В результате ДТП погибли женщина и ребенок, еще пять человек получили травмы разной степени тяжести. Двое были госпитализированы. Позже один из пострадавших умер в больнице.