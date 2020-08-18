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В НАК заявили, что ликвидированные в Ингушетии боевики причастны к нападениям на силовиков

По имеющимся данным, злоумышленники готовили теракты

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Двое боевиков, причастные к нападениям на сотрудников правоохранительных органов, ликвидированы в Ингушетии. Об этом ТАСС сообщили в Информационном центре Национального антитеррористического комитета (НАК).

Боевиков, причастных к нападению на сотрудников сил правопорядка, обнаружили в Сунженском районе. Их блокировали на одном из участков горно-лесистой местности. В ответ на предложение сложить оружие и сдаться властям они открыли огонь. "В ходе перестрелки двое бандитов были нейтрализованы. По имеющимся данным, они намеревались совершить ряд преступлений террористической направленности", - сообщили в НАК.

На месте боестолкновения обнаружены автоматы, пистолет, большое количество боеприпасов к ним и готовые к применению самодельные взрывные устройства.

В НАК сообщили, что пострадавших среди гражданского населения и потерь среди сотрудников правоохранительных органов нет. Сейчас проводятся оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия.

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