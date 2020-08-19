Защита Ефремова начнет представлять в суде доказательства невиновности актера в ДТП

"Стороне защиты нужно быть готовой предоставить доказательства 19 августа", - заявила судья. До этого адвокат артиста Эльман Пашаев заявил, что нашел доказательства невиновности Ефремова, именно поэтому актер отказался от признания вины, сделанного в ходе предварительного следствия.

В среду будет уже шестое заседание суда, включая предварительное слушание. За пять судебных процессов гособвинение завершило представлять свои доказательства. Всего в суде допросили около 15 свидетелей обвинения, в том числе сотрудников ГИБДД, очевидцев и экспертов, оценивавших состояние машин, участвовавших в ДТП, а также потерпевших. Все они подтвердили, что в машине Ефремов находился один, он был настолько пьяным, что не смог пройти алкотест на месте, предлагал сотрудникам ГИБДД выпить и даже спеть песню. В суде также были продемонстрированы видеозаписи, сделанные после ДТП. Допрошенный эксперт подтвердил, что машина Ефремова до столкновения была технически исправна, как и автомобиль погибшего. Также стало известно, что в автомобиле актера, находившегося в тот момент под воздействием этанола, каннабиноидов и кокаина, были обнаружены гашиш и гашишное масло.

Свою позицию по делу высказали и потерпевшие. Трое из них - вдова, брат и младший сын погибшего в ДТП Сергея Захарова - заявили к Михаилу Ефремову солидарный иск о компенсации морального вреда на 1 рубль. Таким образом, они подтвердили позицию, что никакой компенсации от актера уже не примут. В то же время старший сын погибшего Виталий Захаров заявил иск к артисту на 6 млн 500 тысяч рублей и потребовал максимально строгого для актера наказания. Ефремову грозит от 5 до 12 лет колонии.