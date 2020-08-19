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ДТП с участием Михаила Ефремова
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Суд допросит актера Никиту Высоцкого в качестве свидетеля защиты по делу Ефремова

Также возможен допрос актера

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Пресненский суд Москвы допросит по делу Михаила Ефремова актера и режиссера Никиту Высоцкого. Об этом заявила судья Елена Абрамова на заседании в среду.

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"Пригласите в зал заседания свидетеля Никиту Высоцкого со стороны защиты Ефремова", - сказала судья, после чего Высоцкий зашел в зал.

В ходе заседания в среду защита артиста представляет свои доказательства, также возможен допрос актера. Накануне гособвинение и защита потерпевших завершили представление своих доказательств.

Теги
РоссияДТП с участием Михаила ЕфремоваЕфремов, Михаил Олегович
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