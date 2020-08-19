Свидетель по делу Ефремова обвинила Добровинского в разжигании конфликта с потерпевшими

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Актер Михаил Ефремов и его друзья неоднократно предлагали помощь всем потерпевшим по делу о ДТП с его участием, однако этому препятствовал адвокат Александр Добровинский, заявила в Пресненском суде Москвы свидетель защиты и близкая подруга актера Татьяна Беркович.

"Я сразу после ДТП приехала в больницу и предлагала врачу купить лекарства для Захарова. Позже я предлагала помощь его гражданской жене Ирине, также мы обсуждали и помощь родственникам погибшего. Уверена, мы бы с ними договорились. Люди кормильца потеряли, они бы приняли наши деньги, если бы не Добровинский. Это жизненная большая трагедия, а то, что ты делаешь, Саша, - это твой пиар. Видимо, давно резонансных дел не было", - сказала свидетель.

При этом она выразила уверенность, что Ефремов серьезно переживает случившееся. "Так сильно, как он себя наказывает, его даже суд не накажет", - сказала Беркович.

Она также пояснила суду, что не знала до сегодняшнего дня обо всех потерпевших и имела о них представление лишь в общих чертах. "Я не знала, что у старшего сына погибшего другие адвокаты, а также то, что Добровинский его интересы не представляет. Я о нем не слышала ничего, а потому не искала контактов с ним", - подчеркнула свидетель. Она также пояснила, что адвокат Ефремова Пашаев был единственным ее источником информации по делу. "Я все знаю в основном от него, а если я задавала уточняющие вопросы, то Пашаев мне говорил о том, что дело секретное. Но он уверял меня, что пытается оказать помощь", - сказала она.

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