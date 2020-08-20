Суд разрешил допрос свидетеля, утверждающего, что Ефремова не было за рулем во время ДТП

"Суд постановил допросить свидетеля защиты - жителя Иванова по имени Александр Кобец. Он ранее не давал показания по этому делу", - сказала судья Елена Абрамова, передает корреспондент ТАСС. Ранее в суде были оглашены его показания, в которых он заявил об отсутствии Ефремова за рулем его машины в момент ДТП.

Адвокат Эльман Пашаев утверждает, что Кобец оказался первым на месте автоаварии сразу после того, как она произошла. По словам свидетеля, он списался с адвокатом Ефремова через Facebook и рассказал обо всех обстоятельствах этого дела, но долго боялся давать показания следствию и суду, опасаясь возможного давления. "В итоге Пашаев все же уговорил меня. Я увидел, что Ефремова реально травят, и надо помочь установить истину, чтобы справедливость восторжествовала", - отмечается в показаниях свидетеля защиты.

В ходе допроса Кобец подчеркнул, что первая встреча его с Пашаевым прошла в ТЦ "Атриум" у Курского вокзала, и в целях безопасности он "даже решил принять меры, чтобы скрыть внешность". "Я очень переживал, жена меня отговаривала от дачи показаний. Я с ней поругался даже", - сказал свидетель. По его словам, в ходе опроса уже второй раз Пашаев его опросил на полиграфе, а также факт его нахождения на месте автоаварии был проверен с помощью биллинга телефона.