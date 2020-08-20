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ДТП с участием Михаила Ефремова
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Суд разрешил допрос свидетеля, утверждающего, что Ефремова не было за рулем во время ДТП

Адвокат Эльман Пашаев утверждает, что Александр Кобец оказался первым на месте автоаварии сразу после того, как она произошла

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Пресненский суд Москвы допросит свидетеля защиты Александра Кобца, который утверждает, что Михаила Ефремова не было за рулем его машины в момент ДТП.

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"Суд постановил допросить свидетеля защиты - жителя Иванова по имени Александр Кобец. Он ранее не давал показания по этому делу", - сказала судья Елена Абрамова, передает корреспондент ТАСС. Ранее в суде были оглашены его показания, в которых он заявил об отсутствии Ефремова за рулем его машины в момент ДТП.

Адвокат Эльман Пашаев утверждает, что Кобец оказался первым на месте автоаварии сразу после того, как она произошла. По словам свидетеля, он списался с адвокатом Ефремова через Facebook и рассказал обо всех обстоятельствах этого дела, но долго боялся давать показания следствию и суду, опасаясь возможного давления. "В итоге Пашаев все же уговорил меня. Я увидел, что Ефремова реально травят, и надо помочь установить истину, чтобы справедливость восторжествовала", - отмечается в показаниях свидетеля защиты.

В ходе допроса Кобец подчеркнул, что первая встреча его с Пашаевым прошла в ТЦ "Атриум" у Курского вокзала, и в целях безопасности он "даже решил принять меры, чтобы скрыть внешность". "Я очень переживал, жена меня отговаривала от дачи показаний. Я с ней поругался даже", - сказал свидетель. По его словам, в ходе опроса уже второй раз Пашаев его опросил на полиграфе, а также факт его нахождения на месте автоаварии был проверен с помощью биллинга телефона.

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РоссияДТП с участием Михаила ЕфремоваЕфремов, Михаил Олегович
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