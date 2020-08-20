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ДТП с участием Михаила Ефремова

Свидетель защиты по делу Ефремова опроверг, что получил от его адвоката деньги

Александр Кобец также заявил, что адвокат актера Эльман Пашаев не предлагал ему дать показания следователю

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Свидетель по делу Михаила Ефремова, заявивший, что актера не было за рулем в момент ДТП, не получал от адвоката актера денежное вознаграждение. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала Пресненского суда, где рассматривается дело.

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"Никакого денежного вознаграждения от адвоката Эльмана Пашаева я не получал. Один раз меня его помощник покормил в кафе, которое расположено рядом с его офисом ", - сказал свидетель Александр Кобец.

Вопрос о вознаграждении свидетелю задала представитель потерпевших Анна Бурцева. Ранее адвокаты потерпевших в четверг заявили в суде, что располагают доказательствами фактов подкупа Пашаевым свидетелей по другим уголовным делам. Однако судья Елена Абрамова отказалась приобщить к делу документ, который якобы это подтверждал.

Кобец также заявил, что адвокат актера Эльман Пашаев не предлагал ему дать показания следователю.

"Насколько я помню, мы впервые списались с Пашаевым 16 июня. Предлагал ли он мне пойти к следователю? Нет, такого не было", - сказал свидетель Александр Кобец, сообщивший в суде, что в момент ДТП Ефремова не было за рулем его машины.

Адвокат потерпевших Анна Бурцева при этом уточнила, что в момент знакомства Кобца и Пашаева предварительное следствие по делу не было завершено.

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ДТП с участием Михаила ЕфремоваЕфремов, Михаил Олегович
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