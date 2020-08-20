Свидетель защиты по делу Ефремова опроверг, что получил от его адвоката деньги

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Свидетель по делу Михаила Ефремова, заявивший, что актера не было за рулем в момент ДТП, не получал от адвоката актера денежное вознаграждение. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала Пресненского суда, где рассматривается дело.

"Никакого денежного вознаграждения от адвоката Эльмана Пашаева я не получал. Один раз меня его помощник покормил в кафе, которое расположено рядом с его офисом ", - сказал свидетель Александр Кобец.

Вопрос о вознаграждении свидетелю задала представитель потерпевших Анна Бурцева. Ранее адвокаты потерпевших в четверг заявили в суде, что располагают доказательствами фактов подкупа Пашаевым свидетелей по другим уголовным делам. Однако судья Елена Абрамова отказалась приобщить к делу документ, который якобы это подтверждал.

Кобец также заявил, что адвокат актера Эльман Пашаев не предлагал ему дать показания следователю.

"Насколько я помню, мы впервые списались с Пашаевым 16 июня. Предлагал ли он мне пойти к следователю? Нет, такого не было", - сказал свидетель Александр Кобец, сообщивший в суде, что в момент ДТП Ефремова не было за рулем его машины.

Адвокат потерпевших Анна Бурцева при этом уточнила, что в момент знакомства Кобца и Пашаева предварительное следствие по делу не было завершено.