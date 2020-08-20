Адвокат Ефремова прятал нового свидетеля по делу от следствия в целях его безопасности

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Свидетель по делу Михаила Ефремова Александр Кобец, заявивший, что актера не было за рулем в момент ДТП, был спрятан от следствия для того, чтобы на него не оказывалось давление. Об этом ТАСС заявил адвокат артиста Эльман Пашаев.

"Если бы Кобец пришел к следователю, его опера сразу взяли бы в оборот и вытрясли бы из него те показания, которые надо следователю, то есть показания против Ефремова. Поэтому пришлось спрятать свидетеля, чтобы обеспечить объективность его показаний", - сказал он.

ДТП произошло вечером 8 июня на Садовом кольце в Москве. По версии следствия, Ефремов на джипе на большой скорости выехал на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с фургоном, водитель которого, 57-летний Сергей Захаров, на следующее утро умер в больнице.