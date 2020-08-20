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ДТП с участием Михаила Ефремова

Адвокат Ефремова прятал нового свидетеля по делу от следствия в целях его безопасности

Свидетель Александр Кобец заявил в суде, что актера не было за рулем в момент ДТП

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Свидетель по делу Михаила Ефремова Александр Кобец, заявивший, что актера не было за рулем в момент ДТП, был спрятан от следствия для того, чтобы на него не оказывалось давление. Об этом ТАСС заявил адвокат артиста Эльман Пашаев.

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"Если бы Кобец пришел к следователю, его опера сразу взяли бы в оборот и вытрясли бы из него те показания, которые надо следователю, то есть показания против Ефремова. Поэтому пришлось спрятать свидетеля, чтобы обеспечить объективность его показаний", - сказал он.

ДТП произошло вечером 8 июня на Садовом кольце в Москве. По версии следствия, Ефремов на джипе на большой скорости выехал на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с фургоном, водитель которого, 57-летний Сергей Захаров, на следующее утро умер в больнице. 

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РоссияДТП с участием Михаила ЕфремоваЕфремов, Михаил Олегович
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