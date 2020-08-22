После гибели девочки в ДТП в Тюменской области возбудили уголовное дело

ТАСС, 22 августа. Полицейские возбудили уголовное дело после гибели четырехлетней девочки в ДТП в Тюменской области. В аварии пострадали еще шесть человек, сообщили в субботу ТАСС в пресс-службе УМВД по региону.

Авария произошла 22 августа. По предварительным данным, водитель одной из машин совершал обгон грузовика, не убедившись в безопасности движения.

"Следственный отдел межмуниципального отдела МВД России "Ишимский" возбудил уголовное дело по статье УК РФ "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека", - сказали в пресс-службе.