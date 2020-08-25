На Кубани ждут усиления из федерального центра группировки тушения лесных пожаров

КРАСНОДАР, 25 августа. /ТАСС/. Власти Краснодарского края ожидают усиления из федерального центра группировки для тушения лесных пожаров в регионе, сообщил во вторник губернатор Вениамин Кондратьев.

Площадь природных пожаров в Новороссийске и Геленджике, как сообщалось ранее, достигла 30 га. Кроме того, в Туапсинском районе горит лесная подстилка на площади 5,2 га, в Анапе - 3 га, огонь охватил часть заповедника Утриш.

"Второй день мы тушим крупный лесной пожар, сейчас продолжают действовать четыре очага - в Туапсинском районе, Анапе, Геленджике и Новороссийске. Ситуация осложнена тем, что лесная подстилка горит в труднодоступных местах, к тому же в крае установлен пятый класс пожароопасности. Все силы и средства брошены на ликвидацию огня, работает авиация, также ждем усиления из федерального центра", - написал Кондратьев в своем Telegram-канале.

Он добавил, что держит ситуацию на личном контроле. В настоящее время проводится эвакуация туристов.

В пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю добавили, что для тушения лесного пожара на территории заповедника Утриш будет использоваться авиация. Днем во вторник к месту пожара должен прибыть Ил-76 из Раменского (Подмосковье), также из Красноярска вылетел самолет-амфибия Бе-200. "На 25.08.2020г. также спланирована работа самолета Ил-76 (г. Раменское). Ориентировочное время прибытия к месту тушения в 12:30 ч. На борту 42 тонны. Также в 10:09 ч. 25.08.2020 г. из Красноярска вылетел самолет-амфибия Бе-200 ЧС для тушения лесного пожара в Анапе", - сказали в пресс-службе.

Там уточнили, что для ликвидации загорания лесной подстилки привлекли три воздушных судна МЧС России: вертолеты Ми-8 из Геленджика и Симферополя, вертолет Ка-32. За утро вторника осуществлено 12 сбросов воды общим объемом 60 тонн. Забор воды осуществляется из акватории Черного моря.

Всего для ликвидации загорания лесной подстилки на территории региона привлекаются силы и средства РСЧС в количестве 420 человек и 70 единиц техники, в том числе 94 человека личного состава и 57 единиц техники от МЧС России.