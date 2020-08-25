Бывшего медбрата приговорили к ограничению свободы за смерть пациента в больнице под Тулой

ТУЛА, 25 августа. /ТАСС/. Суд признал виновным бывшего медбрата Новомосковской горбольницы Тульской области в причинении смерти по неосторожности ветерану боевых действий на Северном Кавказе, который от полученных в медучреждении травм умер 1 июля. Ему назначено наказание в виде ограничения свободы на 2 года, сообщила во вторник пресс-служба управления судебного департамента по региону.

"Приговором суда от 25 августа Култыгин И. Э. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей"), ему назначено наказание в виде ограничения свободы на срок 2 года с лишением права заниматься деятельностью, связанной с медицинским обслуживанием населения на срок 2 года 10 месяцев", - говорится в распространенном пресс-службой релизе.

30 мая 2020 года в больницу Новомосковска госпитализировали 42-летнего жителя города - участника первой чеченской кампании, который годом ранее перенес операцию на сердце. Через несколько часов врачи заподозрили у него коронавирусную инфекцию и решили перевезти в больницу Тулы, где он умер 1 июля. Мать мужчины сообщила, что перед переводом в другое медучреждение видела травмы на его голове.

Следователи установили, что из-за неосторожных действий медицинского брата пациент упал с каталки для транспортировки больных и ударился головой об пол. У него была диагностирована закрытая черепно-мозговая травма, субарахноидальное кровоизлияние, ушиб головного мозга, эти травмы стали причиной смерти.