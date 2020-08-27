Премьер Новой Зеландии приветствовала приговор стрелку из Крайстчерча

СИДНЕЙ, 27 августа. /ТАСС/. Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн приветствовала решение суда Крайстчерча, который приговорил напавшего на мечети австралийца к пожизненному тюремному заключению без права на досрочное освобождение. В ходе пресс-конференции по итогам суда в Веллингтоне глава правительства отметила, что испытала облегчение после вынесения приговора.

"Я надеюсь, что это последний случай, когда у нас есть хоть какой-то повод услышать или произнести имя террориста, совершившего это [нападение]. Он заслуживает жизни в полном и абсолютном молчании", - сказала Ардерн, обращаясь к пострадавшим и родственникам жертв теракта в Крайстчерче.

Премьер отметила, что "испытала облегчение, узнав, что этот человек никогда не увидит дневного света". "Мы вновь пережили весь ужас событий 15 марта, но наша мусульманская община проявила стойкость и силу, рассказав в суде о том, какую боль и страдания причинили им действия террориста. Преступник получил противоположное тому, чего добивался, потому что они [мусульманская община] вышли из этого, став сильнее и получив поддержку всей Новой Зеландии ", - сказала Ардерн.

Глава правительства, не назвавшая во время своего заявления преступника по имени, отметила, что вопрос о возможности депортации Тарранта на родину в Австралию будет обсуждаться кабинетом министров позже. "Сейчас юридических оснований для этого нет, но если это [когда-либо] произойдет, то мнение пострадавших и родственников жертв будет иметь первостепенное значение", - подчеркнула премьер-министр.

В понедельник, 24 августа, в суде Крайстчерча начались судебные слушания по делу о терактах в двух мечетях города. По итогам заседания, продлившегося четыре дня, напавший на мечети австралиец Брентон Таррант был приговорен к пожизненному тюремному заключению без права на досрочное освобождение. Ранее он признал свою вину и отказался от услуг адвокатов. В соответствие с законодательством Новой Зеландии на время суда обвиняемому был предоставлен государственный защитник.

Нападения на мечети в Крайстчерче произошли 15 марта прошлого года. В результате погиб 51 человек, еще 50 были ранены, а сами нападения признаны террористическим актами. Нападавший 29-летний австралиец Брентон Таррант накануне атак опубликовал в соцсетях документ, который эксперты в области борьбы с терроризмом сравнили с "манифестом" норвежского националиста Андерса Брейвика, устроившего массовый теракт в июле 2011 года.