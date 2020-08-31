В Крыму восстановили подачу газа 16 тыс. абонентам

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 августа. /ТАСС/. Газоснабжение 16 тыс. абонентов в Крыму, прерванное из-за аварии на газопроводе в селе Гвардейском под Симферополем, восстановлено, сообщил ТАСС в понедельник диспетчер предприятия "Крымгазсети".

"Авария была устранена в тот же день, когда случилась. Затем были проведены пуско-наладочные работы", - сказал собеседник агентства.

Газопровод был поврежден утром в пятницу при проведении несанкционированных земляных работ в охранной зоне. В субботу сообщалось, что восстановить подачу газа планировалось к 31 августа.