Уголовное дело возбудили после ДТП с четырьмя погибшими на трассе в Чувашии

ТАСС, 31 августа. Следственное управление МВД по Чувашии возбудило уголовное дело в связи с ДТП с участием иномарки и грузовика, в котором 29 августа погибли четыре человека. Об этом говорится в сообщении, распространенном в понедельник пресс-службой МВД по республике.

Авария случилась 29 августа около 7:15 мск на 89-м км автодороги Цивильск - Ульяновск в Батыревском районе Чувашии. Водитель Hyundai Solaris выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовиком DAF. От полученных травм на месте аварии погибли четыре человека - жители Чувашии и Республики Дагестан.

"По факту ДТП возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств"). Материалы уголовного дела находятся в отделе по расследованию ДТП следственного управления МВД по Чувашской Республике", - отмечается в сообщении.

По информации пресс-службы, за рулем иномарки находился 22-летний житель деревни Большие Карачуры Чебоксарского района. В сообщении говорится, что к моменту ДТП водитель находился в пути около пяти часов и мог уснуть за рулем. Назначены необходимые автотехнические и другие экспертизы.