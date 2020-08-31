МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Актер Михаил Ефремов до ДТП на Садовом кольце привлекался к уголовной ответственности за хулиганство. Это следует из показаний, данных Ефремовым в ходе предварительного следствия, которые в этот момент в Пресненском суде оглашает прокурор.

"Я привлекался ранее к уголовной ответственности по ст. 213 УК РФ ("Хулиганство"), это было в 2013 году. Дело было прекращено в связи с амнистией", - зачитала прокурор старый протокол допроса, не уточнив фабулу прежнего дела артиста.

31 августа прокурор подала ходатайство, которое судья удовлетворила, о том, чтобы огласить признательные показания Ефремова, данные им на стадии следствия, из-за противоречий в его словах. В том протоколе допроса, в частности, сказано, что Ефремов полностью признает вину, готов сотрудничать со следствием и в момент ДТП в машине находился один. Он также выразил пожелание "давать более подробные показания, но позже", так как плохо себя чувствовал. Впоследствии актер заявил, что вину в ДТП не признает, так как ничего не помнит.