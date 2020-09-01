Эксперты не обнаружили на пассажирской подушке безопасности джипа Ефремова следов эпителия

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Экспертиза не подтвердила наличие следов эпителия кого-либо на пассажирской подушке безопасности джипа артиста Михаила Ефремова после ДТП. Об этом сообщил в Пресненском суде во вторник эксперт Алексей Глушенков, проводивший исследование.

"Я сделал срезы с рулевого колеса, подушки безопасности рулевого колеса, и пассажирской подушки. На водительской были найдены следы эпителиев и маленькое пятно бурого цвета. А вот следов на пассажирской подушке не было", - сказал специалист.

Ефремов не возражал против ходатайства гособвинителей о допросе эксперта, который после ДТП на Садовом кольце брал у него мазок с щек, сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Конечно, поддерживаю ходатайство гособвинителей. Надо же прокурорам примкнуть к этой группе клоунов", - сказал артист. Так он отреагировал на ходатайство о допросе эксперта экспертно-криминалистического центра УВД по Центральному административному округу ГУВД Москвы Алексея Глушенкова, который выезжал на место аварии и собирал буккальный эпителий (эпителий внутренней стороны щек) у Ефремова. Судья Елена Абрамова удовлетворила ходатайство и сделала актеру замечание.