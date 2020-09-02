Тело погибшего в Абхазии российского спелеолога отправили в Москву

СУХУМ, 2 сентября. /ТАСС/. Тело российского спелеолога Павла Демидова, погибшего 23 августа под завалами в неисследованной пещере на массиве Арбаика в Гагрском районе Абхазии, в среду отправлено в Москву. Об этом ТАСС сообщили в МЧС Абхазии.

"Тело спелеолога Демидова сегодня рано утром на вертолете МЧС Абхазии было доставлено в морг Гагрской районной больницы. После проведения необходимых процедур и получения сопровождающим справки о смерти Демидова тело было отправлено в аэропорт города Сочи, а оттуда - в Москву", - рассказали ТАСС в МЧС Абхазии.

В ведомстве уточнили, что все расходы, связанные с подготовкой и отправкой тела в аэропорт, взяло на себя правительство Абхазии.

Демидов погиб в неисследованной пещере на Гагрском хребте 23 августа, лишь 1 сентября его тело удалось поднять с 300-метровой глубины на поверхность. Спасатели МЧС Абхазии оказывали российским спелеологам помощь и содействие в извлечении их коллеги из пещеры. Операция проходила под личным контролем министра по чрезвычайным ситуациям Абхазии Льва Квицинии.

49-летний Демидов, член команды "Перово-Спелео", погиб в ходе спуска в еще не исследованную пещеру в горном массиве Арбаика Гагрского хребта в Абхазии. Демидов отправился в пещеру вместе со своим коллегой Андреем Шумейко. Когда спелеологи оказались на глубине 305 метров, в пещере начался крупноглыбовый завал. Шумейко удалось выбраться, Демидов остался под камнями.

Как сообщил Шумейко журналистам, пещеру, в которой погиб Демидов, спелеологи открыли в прошлом году, пройдя ее до глубины 200 метров. По мнению спелеолога, эта пещера имеет все шансы стать одной из глубочайших пещер не только в Абхазии, но и в мире.