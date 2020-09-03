Водоснабжение 1,2 тыс. домов в Тульской области восстановлено

ТУЛА, 3 сентября. /ТАСС/. Аварийные бригады восстановили водоснабжение более 1,2 тыс. домов в городе Ясногорске Тульской области, нарушенное утром в четверг из-за неисправностей на водоводе, возникших при плановом ремонте. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.

"Восстановительные работы завершены. Приступили к заполнению системы водой", - говорится в сообщении на сайте главка.

Как сообщалось, утром в четверг одна из подрядных организаций проводила плановый ремонт колодцев и задвижек на трубопроводе, но из-за возникшей аварийной ситуации подача воды в город с населением около 15,4 тыс. человек была приостановлена.