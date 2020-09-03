В Белгороде задержали подозреваемых по делу о падении студентов с высотки на стройплощадке

ТАСС, 3 сентября. В Белгороде задержали двух подозреваемых по делу о падении трех студентов с 7-го этажа строящегося дома, в результате чего один из них погиб, еще двое получили серьезные травмы. Об этом сообщает в четверг следственное управление СК по Белгородской области.

"По подозрению в совершении преступления задержаны в порядке ст. 91 УПК РФ подрядчик строительства - 42-летний генеральный директор ООО Группа компаний "Бизнесинвест", которому принадлежит не отвечающее требованиям безопасности оборудование (строительная люлька), и субподрядчик - 32-летний индивидуальный предприниматель, который привлек несовершеннолетних к работам, при этом не обеспечив их средствами защиты и не проведя необходимого инструктажа", - говорится в сообщении.

Кроме того, по решению и.о. руководителя управления уголовное дело передано для расследования во второй отдел по расследованию особо важных дел. Следователем совместно с криминалистами и экспертом повторно осмотрено место происшествия, изъяты документы, с подозреваемыми проводятся следственные действия.

Как сообщалось ранее, ЧП на стройплощадке произошло 1 сентября. Трое 16-летних студентов индустриального колледжа пошли на стройку, чтобы заработать. Подростков направили на уборку мусора на седьмом этаже строящегося здания. Собранный мусор ребята решили спустить на строительной люльке, которая в ходе движения оборвалась, и подростки упали вниз. У одного из них диагностирована травма позвоночника, он в реанимации. Второй подросток в состоянии средней тяжести находится в общей палате, еще один погиб.