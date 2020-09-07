Обвиняемому в изнасиловании священнику из Оренбургской области продлили арест

"Ходатайство следователя удовлетворено, срок содержания под стражей продлили на 11 суток, то есть до 23 сентября", - сказала собеседница агентства.

ОРЕНБУРГ, 7 сентября. /ТАСС/. Промышленный районный суд Оренбурга продлил арест священнику Николаю Стремскому, обвиняемому в изнасиловании и других преступлениях против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в пресс-службе суда.

По данным пресс-службы, обвиняемый и его защитники ходатайствовали об изменении меры пресечения на домашний арест. Суд отказал им в этом.

Стремский обвиняется по трем статьям УК РФ ("Изнасилование несовершеннолетней", "Развратные действия в отношении двух или более несовершеннолетних" и "Неисполнение обязанностей по воспитанию детей"). Потерпевшими признаны семь несовершеннолетних, находящихся под опекой или удочеренных Стремским.

По данным следствия, с января по август 2018 года обвиняемый в поселке Саракташ неоднократно совершал в отношении шести опекаемых и удочеренных несовершеннолетних развратные действия, а также изнасиловал одну из них.

Девять детей из семьи священника (одного усыновленного и восемь опекаемых) разместили в образовательных организациях Оренбургской области и взяли на полное государственное содержание. По данным Министерства образования Оренбургской области, Стремский освобожден от обязанностей опекуна. Всего священником было усыновлено 33 ребенка, еще 40 детей с 1994 года находились под опекой настоятеля Свято-Троицкой обители милосердия в Саракташе.