Первое заседание по делу полицейского, расстрелявшего коллег в метро, пройдет 14 сентября

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Уголовное дело в отношении бывшего прапорщика полиции Алексея Смирнова, обвиняемого в расстреле коллег в московском метро, поступило в Московский городской суд, предварительное слушание по делу назначено на 14 сентября и пройдет в закрытом режиме. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Предварительное заседание назначено на 14 сентября в Мосгорсуде, оно состоится в закрытом для прессы и общественности режиме", - сказали в суде.

Ранее стало известно, что Алексей Смирнов после консультаций с защитниками ходатайствовал о рассмотрении его дела судом с участием присяжных заседателей. По словам адвоката экс-полицейского Александра Самухова, сторона защиты намерена представить суду доказательства, которые позволяют утверждать, что действия сотрудников УСБ на Московском метрополитене в отношении Смирнова носили явно противозаконный характер, имела место провокация, которая и привела к трагедии.

Адвокаты Руслан Соловьев и Михаил Корчагин подтвердили данную информацию, добавив, что защита также намерена заявить ходатайство об исключении из материалов дела ряда доказательств, которые противоречат закону. "Ответственность по ст. 317 УК РФ ("Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа") наступает только при условии, если посягательство направлено на воспрепятствование законной деятельности самих сотрудников УСБ, но это было не так", - подчеркнул Корчагин.

Руслан Соловьев отметил, что сторона защиты обнародует видеоматериалы, которыми обладают только адвокаты, в связи с отказом следствия запрашивать их. Эти материалы, по словам адвоката, подтверждают незаконность действий сотрудников УСБ, которые явно спланировали "операцию по изобличению взяточника Смирнова", и доказывают, что это было не что иное, как провокация взятки (с трагическими последствиями).

Адвокаты Смирнова уточнили, что в данном случае речь идет "не о надуманных обстоятельствах и фантастических версиях защиты, а о совершенно конкретных нарушениях, на которые адвокаты ранее обращали внимание и прокурора, и руководителя ГСУ СК РФ по Москве, но очевидный обвинительный уклон следствия и "корпоративный дух", очевидно, не позволили принять законное решение по жалобам защиты".