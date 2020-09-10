{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Забайкалье задержали второго беглеца из колонии-поселения

Игоря Пимахова, отбывавшего в колонии срок за ДТП со смертельным исходом, обнаружили в Железнодорожном районе Читы

ЧИТА, 10 сентября. /ТАСС/. Сотрудники управления Федеральной службы исполнения наказаний (УФСИН) по Забайкальскому краю в четверг задержали второго осужденного, который сбежал из колонии-поселения. Об этом сообщил ТАСС пресс-секретарь управления Вадим Пулым.

О побеге двух заключенных - Артема Кабакова и Игоря Пимахова - из ИК-7 в поселке Оловянная стало известно при утреннем подъеме 9 сентября. Кабаков приговорен к 16,5 годам за убийство, завладение чужим транспортом без цели хищения и грабеж. Его задержали на трассе в день побега. Пимахов отбывает 5 лет за ДТП со смертельным исходом.

"При проведении разыскных мероприятий умелыми и слаженными действиями сотрудников отдела розыска УФСИН России по Забайкальскому краю в кратчайшие сроки задержан второй осужденный, совершивший побег с изолированного участка, функционирующего в режиме колонии-поселения ИК-7. Осужденный задержан около 15:00 (11:00 мск) в Железнодорожном районе Читы", - сказал Пулым.

Сотрудники УФСИН готовят документы для решения о продлении заключения беглецов.

Теги
РоссияЗабайкальский край
Генпрокуратура направила в суд дело хакера, укравшего более 10 млн рублей
Алексея Фещенко обвиняют в хищении у трех коммерческих организаций Владимирской области
Читать полностью