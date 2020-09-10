В Забайкалье задержали второго беглеца из колонии-поселения

ЧИТА, 10 сентября. /ТАСС/. Сотрудники управления Федеральной службы исполнения наказаний (УФСИН) по Забайкальскому краю в четверг задержали второго осужденного, который сбежал из колонии-поселения. Об этом сообщил ТАСС пресс-секретарь управления Вадим Пулым.

О побеге двух заключенных - Артема Кабакова и Игоря Пимахова - из ИК-7 в поселке Оловянная стало известно при утреннем подъеме 9 сентября. Кабаков приговорен к 16,5 годам за убийство, завладение чужим транспортом без цели хищения и грабеж. Его задержали на трассе в день побега. Пимахов отбывает 5 лет за ДТП со смертельным исходом.

"При проведении разыскных мероприятий умелыми и слаженными действиями сотрудников отдела розыска УФСИН России по Забайкальскому краю в кратчайшие сроки задержан второй осужденный, совершивший побег с изолированного участка, функционирующего в режиме колонии-поселения ИК-7. Осужденный задержан около 15:00 (11:00 мск) в Железнодорожном районе Читы", - сказал Пулым.

Сотрудники УФСИН готовят документы для решения о продлении заключения беглецов.