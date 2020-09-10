Эксперт: несдержанная критика адвокатов в адрес Пашаева подрывает доверие к адвокатуре

"Учитывая публичный статус Ефремова и резонансный характер дела, с точки зрения этики оценочные высказывания коллег в отношении поведения адвокатов и их профессионализма звучат некорректно", - сказала Евстропова.

В соцсетях и СМИ адвокаты неоднократно высказывались о поведении участников процесса. Накануне статс-секретарь Федеральной палаты адвокатов России (ФПА) Константин Добрынин сообщил, что Пашаев разгласил адвокатскую тайну, публично врал и лицемерил, а также "сотворив из уголовного процесса и человеческой трагедии гнусное зрелище, не продемонстрировал ничего, кроме собственных хамства, необразованности и дурновкусия, навязав этот стиль и своему доверителю". В своем блоге на сайте радиостанции "Эхо Москвы" он написал, что Пашаев и его оппонент Александр Добровинский напоминают клоунов.

Эксперт добавила, что публично выраженные мнения, суждения и комментарии адвокатов, в том числе в интернете, по поводу оценки работы коллег обусловлены наличием права на свободу выражения мнения адвокатами и их независимым статусом. "Но оценочная несдержанная критика коллег подрывает доверие и к адвокатуре, как профессиональному и независимому институту гражданского общества, и к судебной власти", - сказала эксперт.

Евстропова подчеркнула, что сейчас действуют правила поведения адвокатов в интернете, утвержденные советом ФПА 28 сентября 2016 года. Согласно пункту 2.2.2 этих правил, "не допускается публичное комментирование адвокатами обстоятельств уголовных дел, в которых они не участвуют, и правовых позиций адвокатов, участвующих в этих делах. Во всех случаях адвокат должен воздерживаться от публичных комментариев, направленных на умаление достоинства или принижение профессиональных качеств других адвокатов". Ранее обеспокоенность таким поведением адвокатов высказали в ФПА. "Полагаем, что для сохранения доверия к институту адвокатуры создание дополнительного регламента не требуется, а требуется надлежащий контроль за соблюдением данных правил со стороны ФПА РФ", - отметила Евстропова.