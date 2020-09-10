Суд смягчил меру пресечения главе кооператива "Семейная копилка" в Оренбурге

ОРЕНБУРГ, 10 сентября. /ТАСС/. Ленинский районный суд Оренбурга изменил меру пресечения главе кооператива "Семейная копилка", которую ранее обвинили в мошенничестве на сумму 250 млн рублей. Об этом журналистам сообщили в четверг в пресс-службе суда.

"Постановлением суда от 10 сентября 2020 года удовлетворено ходатайство следственного органа об изменении меры пресечения в виде заключения под стражу на запрет определенных действий в отношении Е. М. Виттер", - сказано в сообщении.

Ранее ТАСС сообщал, что Виттер была арестована 16 сентября, затем меру пресечения в виде содержания в СИЗО неоднократно продлевали. В пресс-службе суда уточнили, что обвиняемую освободили из-под стражи, назначив запрет определенных действий. При этом постановление суда не вступило в законную силу.

"В отношении обвиняемой Виттер установлены следующие запреты: общаться с лицами, проходящими по уголовному делу в качестве обвиняемых, подозреваемых, свидетелей и потерпевших; вести переговоры с использованием средств связи и интернета по обстоятельствам уголовного дела кроме как со следователем, защитником, а также для вызова скорой помощи и других служб; отправлять и получать почтово-телеграфные сообщения", - добавили в пресс-службе.

Дело по факту хищения денег пайщиков потребительского кооператива "Семейная копилка" возбудили в мае 2019 года. 16 сентября главу организации Елену Виттер обвинили в мошенничестве на 250 млн рублей и арестовали. По уголовному делу наложен арест на ее имущество и собственность третьих лиц на общую сумму более 21 млн рублей.

Сроки расследования уголовного дела, а также окончательную сумму ущерба правоохранительные органы пока не называют, ссылаясь на большое количество потерпевших и объемы финансовой документации, которую предстоит изучить.