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Потерпевших по делу о мошенничестве кооператива "Семейная копилка" нашли в 7 регионах РФ

Сумма ущерба в результате мошеннических действий превысила 250 млн рублей

ОРЕНБУРГ, 16 апреля. /ТАСС/. Следователи объединили в одно уголовное дело расследование фактов мошенничества со стороны кооператива "Семейная копилка" на сумму свыше 250 млн рублей, зафиксированные в Уфе, Казани, Перми и Челябинске, и продолжили дознание в Оренбурге, где в полицию обратился 851 заявитель. Пострадавшие есть в Тюмени и Кургане, сообщил ТАСС заместитель начальника УМВД России по Оренбургской области - начальник следственного управления Юрий Муравьев.

Ранее следователи выяснили, что руководство кооператива "Семейная копилка" заключало договоры инвестирования под предлогом получения гражданами дохода в размере 15-22% годовых в течение почти пяти лет - с декабря 2014 года по апрель 2019 года.

"Уголовное дело соединено в одно производство с уголовными делами, поступившими из следственных подразделений Уфы, Перми, Челябинска, Казани, общее количество признанных и допрошенных в данных регионах составило 220 человек. Кроме того, установлено, что в Тюмени проживают 22 пострадавших и в Кургане проживает один пострадавший от незаконной деятельности руководителя кооператива", - сказал он.

Дело по факту хищения денег пайщиков потребительского кооператива "Семейная копилка" возбудили в мае 2019 года. 16 сентября главу организации Елену Виттер обвинили в мошенничестве на 250 млн рублей и арестовали. По уголовному делу наложен арест на ее имущество и собственность третьих лиц на общую сумму более 21 млн рублей. В апреле Ленинский районный суд продлил арест Виттер еще на месяц, до 16 мая.

Сроки расследования уголовного дела, а также окончательную сумму ущерба правоохранительные органы пока не называют, ссылаясь на большое количество потерпевших и объемы финансовой документации, которую предстоит изучить.

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