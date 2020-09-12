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СК возбудил дело после крушения легкомоторного самолета в Подмосковье

В результате ЧП погибли два человека. По предварительным данным, разрешения на полет у самолета не было

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело в связи с гибелью двух человек при крушении лекомоторного самолета под Щелковом в Московской области. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета РФ.

"Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта")", - сообщили в СК.

В районе села Душонова совершил жесткую посадку на воду частный легкомоторный самолет SportStar, вылетевший с аэродрома Черноголовка. Самолет упал в песчаный карьер, заполненный водой. На поверхности были найдены обломки и раскрывшийся парашют. Погибли пилот (он же собственник) 1969 года рождения и пассажир самолета. По предварительным данным, разрешения на полет у самолета не было.

Двухместный самолет Evektor-Aerotechnik SportStar Plus производится в Чехии. В основном используется в спортивной авиации. По данным из открытых источников, у него был частный владелец.

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