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Сообщение о минировании хабаровского аэропорта не подтвердилось

При этом из-за проверки анонимных сообщений с угрозами были задержаны вылеты самолетов в Москву, Магадан, Петропавловск-Камчатский, Богородское, Советскую Гавань и Нелькан

ХАБАРОВСК, 14 сентября. /ТАСС/. Экстренные службы не выявили угроз при проверке сообщений о заложенных взрывных устройствах в хабаровском аэропорту и в самолетах. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

Сообщения о заложенных взрывных устройствах поступили на электронную почту аэропорта утром в понедельник. Были эвакуированы персонал и пассажиры.

"Угрозы не подтвердились. На прилет пассажирам не пришлось ждать на борту, на вылет было задержано шесть рейсов", - сказали в пресс-службе.

В частности, были задержаны вылеты в Москву, Магадан, Петропавловск-Камчатский, Богородское, Советскую Гавань и Нелькан. Все самолеты уже отправились в точки назначения.

Сообщения об угрозе, после которых проводится эвакуация и задерживаются рейсы, периодически поступают в аэропорт. Информация не подтверждалась.

Международный аэропорт Новый в Хабаровске является крупнейшим авиаузлом Дальневосточного федерального округа. Аэропорт обслуживает около 2 млн пассажиров в год.

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