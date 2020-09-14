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Захват заложников в отделении "Альфа-банка" в Москве

СК завершил расследование дела захватчика отделения Альфа-банка в Москве в мае этого года

По результатам психолого-психиатрической судебной экспертизы мужчина признан нуждающимся в принудительном лечении

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Следственный комитет РФ завершил расследование уголовного дела в отношении Алексея Барышникова, захватившего отделение Альфа-банка в центре Москвы.

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Захват заложников в отделении "Альфа-банка" в Москве. Главное

"Следственными органами в ходе расследования уголовного дела была проведена комплексная стационарная психолого-психиатрическая судебная экспертиза, по результатам которой мужчина признан нуждающимся в принудительном лечении. В момент совершения инкриминируемого ему деяния мужчина не мог осознавать фактический характер, общественную опасность своих действий и руководить ими. Уголовное дело с постановлением о применении принудительных мер медицинского характера направлено в прокуратуру для утверждения и дальнейшего направления в суд", - сообщили журналистам в пресс-службе Следственного комитета РФ.

Барышникову было предъявлено обвинение по ст. 206 УК РФ ("Захват заложника"). В ходе следственных действий он принес извинения сотрудникам банка, его посетителям, сотрудникам правоохранительных органов и Ольге Бузовой.

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РоссияЗахват заложников в отделении "Альфа-банка" в Москве
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