После возгорания в шахте в Коми устанавливается местонахождение двух человек

СЫКТЫВКАР, 1 ноября. /ТАСС/. Горноспасатели устанавливают местонахождение двух горняков после ЧП с возгоранием на одном из участков шахты №3 "Яреганефть" в Коми. Об этом сообщили ТАСС в ГУ МЧС по региону.

"По оперативной информации, на поверхность в настоящий момент выведены практически все. Устанавливается местонахождение двух человек. На месте работают экстренные оперативные службы. Горноспасательные подразделения работают по установлению и ликвидации причины аварийной ситуации и ищут двух человек", - сообщили в пресс-службе.

По данным ГУ МЧС, в 20:03 мск поступило сообщение о возгорании в уклонном блоке №3 нефтешахты №1 "Яреганефть" в Ухте. В шахте находились 82 человека, был организован подъем на поверхность. Причины ЧП и площадь аварийного участка уточняются.

В свою очередь предприятие "Лукойл-Коми", чьи производственным подразделением является "Яреганефть", проинформировало о задымлении в одном из уклонных блоков нефтешахты №3. "На момент начала задымления в ней находились 82 работника "Яреганефти" и подрядных организаций. Ведется подъем людей на поверхность, эвакуированы практически все. На месте работают сотрудники профессиональных спасательных формирований, которым оказывается вся необходимая помощь со стороны оперативных служб ООО "Лукойл-Коми". Причины произошедшего выясняются", - сообщили ТАСС на предприятии.

Нефтешахтное управление "Яреганефть" разрабатывает одно из старейших месторождений Тимано-Печоры - Ярегское. Его эксплуатация ведется с 1939 года. Нефть Яреги залегает на глубине 165-200 м, обладает очень высокой вязкостью при незначительном содержании газа и низком пластовом давлении. Добыча ведется в трех шахтах.