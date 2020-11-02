Прокуратура начала проверку по факту пожара на складе с баллонами в Москве

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Прокуратура Москвы начала проверку по факту сильного пожара, возникшего на складе с газовыми баллонами на юге столицы. Об этом ТАСС сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

"Прокуратура Москвы поручила Чертановской межрайонной прокуратуре проведение проверки по факту пожара, произошедшего в районе Чертаново Южное. На месте происшествия находятся прокурор Южного административного округа Анзор Меретуков и Чертановский межрайонный прокурор Максим Щербаков", - сказала она.

Информация о пожаре на улице Газопровод, 4А, поступила днем в понедельник. На момент прибытия пожарных огнем был охвачен склад, внутри которого, предварительно, находятся газовые баллоны. По данным источника ТАСС в экстренных службах, общий объем резервуаров с газом составляет 600 куб. м. Как сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС России, пожар локализован на площади 300 кв. м. При этом, по данным источника ТАСС, угроза взрыва сохраняется. Локализация пожара отменена. В данный момент горящее здание склада с газовыми баллонами в результате взрыва разрушилось. Данных о пострадавших нет.