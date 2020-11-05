Прокуратура сообщила о выявленных нарушениях на рынке в Коврове, где произошел взрыв

ВЛАДИМИР, 5 ноября. /ТАСС/. Прокуратура выявила нарушения антитеррористической безопасности на Октябрьском рынке Коврова Владимирской области, где 1 ноября в результате взрыва гранаты пострадали три человека. Об этом в четверг сообщили журналистам в прокуратуре региона.

"Установлено, что администрация ООО "Октябрьский рынок" не обеспечила охрану торгового объекта с привлечением частной охранной организации. Вместо реализации комплекса мероприятий по безопасности с привлечением специализированного юридического лица охрана осуществлялась штатными сотрудниками, не имеющими профессиональной подготовки", - говорится в сообщении.

Кроме того, надзорные органы выявили факты несоблюдения обязательных противопожарных требований. В этой связи заместителем Ковровского городского прокурора генеральному директору рынка внесено представление.

"В отношении директора и юридического лица подготовлены четыре постановления о возбуждении дел об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 20.35 КоАП РФ ("Нарушение требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий") и ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ ("Нарушение требований пожарной безопасности").

Ранее сообщалось, что 1 ноября в 10:30 мск в полицию города Коврова поступило сообщение о взрыве в торговом центре "Рынок Октябрьский". Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что, по предварительным данным, произошел бытовой конфликт между тремя гражданами. В результате происшествия пострадали трое человек, которые были доставлены в медучреждение. Источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что причиной инцидента мог быть взрыв гранаты.