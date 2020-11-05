Экс-министр финансов Марий Эл получила условный срок за превышение полномочий

ТАСС, 5 ноября. Бывший заместитель председателя правительства Марий Эл - министр финансов республики Гульфия Габдул-Бариева приговорена к трем годам лишения свободы условно за превышение должностных полномочий. Об этом в четверг говорится в сообщении на сайте прокуратуры республики.

"Йошкар-Олинский городской суд Республики Марий Эл вынес приговор в отношении бывшего заместителя председателя правительства Республики Марий Эл - министра финансов республики Гульфии Габдул-Бариевой. Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий"). Суд приговорил бывшего чиновника к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком три года", - говорится в сообщении.

Как установил суд, 3 февраля 2015 года экс-министр регионального правительства направила руководителям шести органов государственной исполнительной власти республики письмо с незаконным указанием об исключении из официальной бюджетной отчетности сведений о размере кредиторской (просроченной) задолженности по объектам строительства, включенных в республиканскую адресную инвестиционную программу, ежегодно утверждаемую правительством республики. Исполнение этого указания стало причиной недостоверного отражения финансового положения региона. Предоставление недостоверных данных позволило республике получать дополнительные кредитные средства из бюджета Российской Федерации, государственные заказчики получили возможность заключать новые контракты на строительство, игнорируя наличие просроченной задолженности по уже исполненным договорам.

В связи с тем, что просроченная задолженность в бюджетной отчетности за 2014-2016 годы не отражалась, при формировании бюджетов на очередной финансовый год необходимые денежные средства на ее погашение не закладывались. Впоследствии подрядные организации обратились за защитой своих прав в Арбитражный суд республики. Это повлекло причинение бюджету Республики Марий Эл прямого ущерба в виде оплаты пеней, штрафов и судебных расходов в сумме более 9,5 млн рублей. Подсудимая при этом отрицала свою вину.