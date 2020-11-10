СК после пожара в Ельне возбудил уголовное дело о превышении чиновниками полномочий

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Должностные лица межрайонного управления Пенсионного фонда России (ПФР) и администрации Ельнинского района Смоленской области подозреваются в превышении полномочий в связи с гибелью при пожаре в доме в Ельне семерых человек, в том числе пятерых детей. Семья приобретала жилье на средства материнского капитала, оно не было проверено на предмет безопасности, сообщили во вторник в СК РФ.

"Следственными органами СК РФ по Смоленской области возбуждено уголовное дело по факту превышения должностных полномочий неустановленными должностными лицами управления ПФР в Починковском районе Смоленской области (межрайонного) и должностными лицами администрации МО "Ельнинский район" Смоленской области (п. "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ)", - говорится в сообщении.

Следователи установили, что многодетная семья приобрела дом в Ельне на средства материнского капитала, представители управления ПФР и районной администрации не провели проверку здания на предмет его соответствия требованиям пожарной безопасности. "В период с 19 июня 2018 года по 6 ноября 2020-го семья совместно с малолетними детьми проживала в указанном доме, то есть находилась в социально опасном положении, чем были существенно нарушены их права и законные интересы", - отметили в пресс-службе.

Как сообщалось, пожар возник около 00:30 мск 6 ноября в частном доме в Ельне. После тушения были обнаружены тела пятерых детей и двоих взрослых. 27-летний хозяин дома с ожогами спины госпитализирован в местную больницу. На учете в системе органов профилактики данная семья не состояла, характеризуется положительно. Региональным следственным управлением СК РФ возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам").